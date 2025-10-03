03 октября, 14:33Общество
Количество резких изменений погоды в Москве увеличится до конца года
Фото: Москва 24/Лидия Широнина
До конца года в столице прогнозируется увеличение числа резких изменений погоды, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Он напомнил, что погода оставалась теплой в течение первых 22 дней сентября, а затем резко похолодало и наступил отопительный период. Последний начался на 10 дней раньше, чем обычно.
Синоптик добавил, что температура будет и дальше повышаться до конца XXII века. Этот фактор и обуславливает увеличение изменений погодных характеристик, пояснил он.
"Климатические качели продолжаются. Количество резких изменений погоды увеличивается, это негативный фактор", – отметил он.
Ранее Вильфанд заявлял, что в 2026 году в России возможна ранняя весна. Он уверял, что в феврале следующего года температура в стране будет выше нормы, ниже нормы нигде не прогнозируется.
Предстоящая зима будет не очень холодная, но по среднемесячным показателям обязательно возникнут периоды резких понижений температуры на азиатской и европейской частях страны.
