03 октября, 13:43

Общество
Синоптик Вильфанд: ранний приход весны в России ожидается в марте 2026 года

Синоптик спрогнозировал ранний приход весны в России в 2026 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Ранняя весна в России возможна в 2026 году, заявил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По словам синоптика, в феврале следующего года температура в стране будет выше нормы, ниже нормы нигде не прогнозируется. Ранний приход весны ожидается в марте.

"В регионах от западных границ страны до Енисея (будет наблюдаться. – Прим. ред.) класс выше нормы, но на остальной территории тоже не ожидается очень холодной погоды", – указал собеседник агентства.

Он объяснил, что предстоящая зима будет не очень холодная, но по среднемесячным показателям обязательно возникнут периоды резких понижений температуры на азиатской и европейской частях страны. Уверенность такого прогноза – 65–68%.

При этом ранее метеорологи сообщили, что зима в России будет холоднее предыдущей. Согласно прогнозам, январь 2026 года окажется значительно морознее 2025-го на большей части Европейской России, в центре и на юге Уральского и Сибирского федеральных округов.

Синоптик сообщил о последнем погожем дне в Москве 4 октября

обществопогода

