Октябрь на европейской части России ожидается засушливым

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На территории европейской части России до конца октября сохранится засушливая погода. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Тем временем многие российские регионы уже укутаны снежным покровом: в Якутии зафиксированы сильные морозы (ночная температура воздуха опускается до минус 19–21 градуса), снег выпал на Дальнем Востоке, готовятся к нему и северные районы Сибирского федерального округа (СФО).

"Если оценить, то около 50% территории страны покрыто снегом", – сказал Вильфанд, передает ТАСС.

Недавно ушедший сентябрь побаловал москвичей теплом. Среднемесячная температура в начале осени в Москве была на 1,7 градуса выше нормы. Теплая погода сохранится в столичном регионе и в ближайшие выходные, 4 и 5 октября. На смену северо-восточному ветру придет юго-восточный.

