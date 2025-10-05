Два человека погибли в ДТП с большегрузом в Забайкалье

Фото: телеграм-канал "Госавтоинспекция Забайкалья"

На 721-м километре федеральной трассы Иркутск – Чита в Хилокском округе Забайкалья произошло столкновение легкового автомобиля и грузовика. Об этом сообщила пресс-служба Госавтоинспекции региона.

По предварительной информации, водитель легкового автомобиля выехал на встречную полосу, где совершил столкновение с большегрузом. В результате ДТП водитель и пассажир легковушки погибли, еще один пассажир был госпитализирован.

Сотрудники ГАИ продолжают работать на месте происшествия. Все обстоятельства аварии выясняются.

