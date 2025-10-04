Три человека погибли в результате ДТП с грузовиком на Афанасовском шоссе

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Легковой автомобиль и грузовик столкнулись на Афанасовском шоссе на северо-востоке Москвы. Сообщает газета "Известия".

В результате ДТП погибли три человека, еще двое были госпитализированы.

На месте происшествия работают оперативные службы города и следователи. Все обстоятельства аварии выясняются.

Ранее водитель насмерть задавил упавшую на дорогу женщину на востоке Москвы. Мужчина, находившийся за рулем "Киа", наехал на женщину, стоявшую в этот момент на остановке общественного транспорта, расположенной посередине проезжей части.

Кроме того, в Подмосковье женщину убило слетевшим с грузовика колесом. По предварительной информации, у грузового автомобиля, за рулем которого находился 50-летний водитель, в процессе движения из-за технической неисправности произошло отсоединение задних левых колес.

Одно из них продолжило двигаться по инерции и налетело на 32-летнюю женщину, которая стояла на остановке в Мытищах. Она погибла на месте.