29 сентября, 09:59Происшествия
Девочка погибла в Приморье, выпав из кузова автомобиля
Фото: телеграм-канал "Полиция Приморья"
Девочка погибла в Приморском крае, выпав из кузова автомобиля, сообщила газета "Известия" со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.
По предварительным данным, водитель машины Toyota HiAce перевозил двух 10-летних девочек в кузове, который не был оборудован местами для сидения.
Автомобилист допустил грубое нарушение правил дорожного движения (ПДД), из-за чего дети выпали на дорогу. Одна из них скончалась на месте от полученных травм, а вторую госпитализировали.
Ведомство признало законным возбуждение уголовного дела по статье о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека.
Ранее сотрудники МЧС в Приморье спасли мужчину из машины, которую унесло в реку после сильных дождей. Специалисты вытащили водителя из автомобиля и перенесли на берег. Медицинская помощь ему не понадобилась.
