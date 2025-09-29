Девочка погибла в Приморье, выпав из кузова автомобиля

Фото: телеграм-канал "Полиция Приморья"

Девочка погибла в Приморском крае, выпав из кузова автомобиля, сообщила газета "Известия" со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

По предварительным данным, водитель машины Toyota HiAce перевозил двух 10-летних девочек в кузове, который не был оборудован местами для сидения.

Автомобилист допустил грубое нарушение правил дорожного движения (ПДД), из-за чего дети выпали на дорогу. Одна из них скончалась на месте от полученных травм, а вторую госпитализировали.

Ведомство признало законным возбуждение уголовного дела по статье о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека.

