Обвиняемый в убийстве генерала Кириллова приговорен к пожизненному сроку

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин (Ахмаджон Курбонов внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов)

Второй Западный окружной военный суд приговорил к пожизненному заключению Ахмаджона Курбонова (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), обвиняемого в теракте против генерал-лейтенанта Игоря Кириллова и его помощника майора Ильи Поликарпова, передает РИА Новости.

Первые 10 лет Курбонов проведет в тюрьме, а остальной срок – в колонии особого режима. Кроме того, ему назначен штраф в размере 1 миллиона рублей. Другие фигуранты дела – Батухан Точиев, Рамазан Падиев и Роберт Сафарян (все внесены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) – получили от 18 до 25 лет лишения свободы.

Помимо этого, суд частично удовлетворил гражданские иски потерпевших, у которых после теракта оказались повреждены квартиры и машины.

Кириллов и Поликарпов погибли при взрыве около жилого дома на Рязанском проспекте в Москве 17 декабря 2024 года.

После произошедшего правоохранители задержали Курбонова, который сказал, что его завербовали украинские спецслужбы. За исполнение теракта ему пообещали 100 тысяч долларов и переезд в одну из стран Европы.

Вскоре фигурантами дела стали Сафарян, Падиев и Точиев, а также украинец Андрей Гедзик (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Последний объявлен в розыск.

Расследование дела завершилось в октябре 2025 года. После этого материалы были переданы в суд для рассмотрения.