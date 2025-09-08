СК предъявил обвинение новому фигуранту дела об убийстве генерала Кириллова

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

СК предъявил обвинение новому фигуранту по делу о теракте, в результате которого погиб начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС России Игорь Кириллов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы дела.

Согласно документам, фигуранту Андрею Гедзику (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) предъявлено обвинение в участии в террористическом сообществе, совершении теракта, контрабанде взрывных устройств, незаконном приобретении, хранении, перевозке, ношении взрывных устройств. Вместе с тем Гедзик объявлен в розыск.

В базе Росфинмониторинга указано, что мужчина имеет гражданство Украины.

Остальным фигурантам дела предъявлено новое обвинение в совершении преступлений, предусмотренных статьями об организации террористического сообщества и участии в нем, а также о террористическом акте.

Следственный комитет планирует направить данное дело в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения до 17 ноября, после чего дело направят в суд для рассмотрения по существу.

Взрыв у жилого дома на Рязанском проспекте произошел утром 17 декабря. В результате случившегося погибли начальник войск РХБЗ и его помощник Илья Поликарпов. Взрывное устройство было установлено в самокат рядом с подъездом дома. Его, по версии СМИ, привели в действие дистанционно.

Следователи возбудили уголовное дело по статьям о теракте, убийстве, незаконном обороте оружия и боеприпасов.

Подозреваемый в совершении теракта был задержан 18 декабря. Им оказался 29-летний гражданин Узбекистана Ахмаджон Курбонов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Во время допроса он рассказал, что был завербован спецслужбами Украины, по заданию которых приехал в Москву и получил взрывное устройство. Затем он установил бомбу на электросамокате, который оставил у подъезда дома, где жил Кириллов.

За совершение данного преступления злоумышленнику обещали денежное вознаграждение в размере 100 тысяч долларов и выезд в одну из европейских стран для проживания.

Также обвиняемыми по делу проходят Рамазан Падиев и Батухан Точиев (внесены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). По версии следствия, они арендовали для Курбонова комнату в подмосковном хостеле, где тот должен был скрыться.