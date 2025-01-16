Суд арестовал второго нового фигуранта дела об убийстве генерала Кириллова

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Басманный районный суд Москвы арестовал второго нового фигуранта дела об убийстве начальника войск РХБЗ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова Батухана Точиева, сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.

Обвиняемый будет оставаться под стражей в течение месяца и одних суток, то есть до 17 февраля 2025 года. Таким образом, инстанция удовлетворила ходатайство органов предварительного расследования.

Фигуранту вменяются совершение террористического акта, а также незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка и ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств. Вместе с тем он проходит обвиняемым по статье "Незаконные изготовление и ношение взрывчатых веществ и взрывных устройств, совершенные группой лиц по предварительному сговору".

Аналогичное решение суд вынес и другому новому фигуранту дела об убийстве Кириллова – Рамазану Падиеву. Об их задержании стало известно 16 января. По версии следствия, в ноябре прошлого года они, действуя по указанию неустановленного на данный момент куратора, через интернет арендовали для Ахмаджона Курбонова, являющегося исполнителем преступления, комнату в хостеле в Московской области. Там последний должен был укрыться после совершения теракта.

Утром 17 декабря 2024 года около жилого дома на Рязанском проспекте в Москве прогремел взрыв, в результате которого погибли Кириллов и его помощник. Следователи возбудили уголовное дело.

Подозреваемого – 29-летнего гражданина Узбекистана – задержали 18 декабря. В ходе допроса он сказал, что его завербовали украинские спецслужбы. За совершение теракта мужчине обещали денежное вознаграждение в размере 100 тысяч долларов и выезд в одну из стран Европы.

Басманный суд Москвы арестовал Курбонова до 17 февраля 2025 года.

