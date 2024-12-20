Белоусов передал вдове генерала Кириллова "Золотую звезду" Героя России

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Министр обороны Андрей Белоусов передал "Золотую звезду" Героя России вдове погибшего начальника войск РХБЗ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова. Кадры церемонии опубликовал телеканал "Звезда".

В это же время Белоусов передал орден Мужества вдове подполковника Ильи Поликарпова, погибшего вместе с Кирилловым.

"Игорь Кириллов состоялся как военачальник, пройдя путь, достойный офицера, от командира взвода до начальника войск РХБЗ", – сказал министр обороны.

Похороны начальника войск РХБЗ состоялись на территории Федерального военного мемориала Пантеон защитников Отечества Минобороны РФ 20 декабря.

Трагедия произошла утром 17 декабря, когда у жилого дома на Рязанском проспекте в Москве прогремел взрыв, в результате которого погибли Кириллов и Поликарпов. Было возбуждено уголовное дело.

Правоохранители задержали 29-летнего гражданина Узбекистана Ахмада Курбанова, которого подозревают в исполнении теракта. За преступление ему гарантировали выезд в Европу и 100 тысяч долларов. Суд отправил его в СИЗО.

