20 декабря, 18:52Политика
Белоусов передал вдове генерала Кириллова "Золотую звезду" Героя России
Фото: телеграм-канал "Москва 24"
Министр обороны Андрей Белоусов передал "Золотую звезду" Героя России вдове погибшего начальника войск РХБЗ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова. Кадры церемонии опубликовал телеканал "Звезда".
В это же время Белоусов передал орден Мужества вдове подполковника Ильи Поликарпова, погибшего вместе с Кирилловым.
"Игорь Кириллов состоялся как военачальник, пройдя путь, достойный офицера, от командира взвода до начальника войск РХБЗ", – сказал министр обороны.
Похороны начальника войск РХБЗ состоялись на территории Федерального военного мемориала Пантеон защитников Отечества Минобороны РФ 20 декабря.
Трагедия произошла утром 17 декабря, когда у жилого дома на Рязанском проспекте в Москве прогремел взрыв, в результате которого погибли Кириллов и Поликарпов. Было возбуждено уголовное дело.
Правоохранители задержали 29-летнего гражданина Узбекистана Ахмада Курбанова, которого подозревают в исполнении теракта. За преступление ему гарантировали выезд в Европу и 100 тысяч долларов. Суд отправил его в СИЗО.
Генерал-лейтенанта Кириллова посмертно наградили звездой Героя России