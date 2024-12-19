ТАСС: ходатайство об аресте подозреваемого в убийстве генерала Кириллова поступило в суд

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В Басманный суд Москвы поступило ходатайство СК России об аресте подозреваемого в убийстве начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, мужчина уже доставлен в суд.

Утром 17 декабря около жилого дома на Рязанском проспекте в Москве прогремел взрыв, в результате которого погибли Кириллов и его помощник Илья Поликарпов. Следователи возбудили уголовное дело по статьям о теракте, убийстве, незаконном обороте оружия и боеприпасов.

Подозреваемого – 29-летнего гражданина Узбекистана – задержали 18 декабря. В ходе допроса он сказал, что его завербовали украинские спецслужбы, по заданию которых он приехал в столицу и получил бомбу. Потом он установил взрывное устройство на электросамокат, оставив его у дома Кириллова.

За совершение теракта мужчине обещали денежное вознаграждение в размере 100 тысяч долларов и выезд в одну из стран Европы для проживания.