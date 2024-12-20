Похороны генерала Кириллова прошли в Подмосковье

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Похороны начальника войск РХБЗ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова состоялись на территории Федерального военного мемориала Пантеон защитников Отечества Минобороны РФ, передает РИА Новости.

С генералом простились министр обороны Андрей Белоусов и секретарь Совбеза Сергей Шойгу.

На церемонию прощания прислал венок Владимир Путин, также венки направили зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев, начальник Генштаба ВС Валерий Герасимов, помощник президента Алексей Дюмин, председатель Совфеда Валентина Матвиенко и другие.

Утром 17 декабря около жилого дома на Рязанском проспекте в Москве прогремел взрыв, в результате которого погибли Кириллов и его помощник. Следователи возбудили уголовное дело.

Подозреваемого – 29-летнего гражданина Узбекистана – задержали 18 декабря. В ходе допроса он сказал, что его завербовали украинские спецслужбы. За совершение теракта мужчине обещали денежное вознаграждение в размере 100 тысяч долларов и выезд в одну из стран Европы.

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