Небензя: западные кураторы Украины – соучастники теракта против Кириллова

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Западные кураторы украинских властей являются соучастниками теракта, в результате которого погибли начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ Игорь Кириллов и его адъютант. Об этом заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя во время заседания Совета Безопасности всемирной организации.

Дипломат напомнил, что исполнитель теракта после задержания подтвердил, что был завербован украинскими спецслужбами.

"Это преступление в полной мере подтверждает человеконенавистническую и террористическую сущность нынешнего киевского руководства. При этом соучастниками этого и подобных преступлений, направленных против представителей российской военной, творческой и политической элиты, являются западные кураторы Киева", – цитирует ТАСС постпреда РФ.

По словам Небензи, представители Запада лицемерно пытаются не замечать данные преступления Украины, поступаясь тем самым принципами, которые в иных ситуациях они продвигают на международной арене.

Российский дипломат отметил, что Кириллов неоднократно представлял доказательства военно-биологической деятельности США на Украине. Расследования РФ в этом направлении продолжатся, несмотря на гибель Кириллова, заверил Небензя.

Похороны начальника войск РХБЗ состоялись на территории Федерального военного мемориала Пантеон защитников Отечества Минобороны РФ 20 декабря.

Трагедия произошла утром 17 декабря, когда у жилого дома на Рязанском проспекте в Москве прогремел взрыв, в результате которого погибли Кириллов и Поликарпов. Было возбуждено уголовное дело.

Правоохранители задержали 29-летнего гражданина Узбекистана Ахмада Курбанова, которого подозревают в исполнении теракта. За преступление ему гарантировали выезд в Европу и 100 тысяч долларов. Суд отправил его в СИЗО.