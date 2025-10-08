СК: элементы СВУ для подрыва генерала Кириллова доставлены из Польши

Фото: sledcom.ru

Элементы для сборки взрывного устройства, которое использовалось для совершения теракта против начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Игоря Кириллова, были доставлены в Россию из Польши. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ.

Отправка компонентов самодельного взрывного устройства, которые были замаскированы под бытовые предметы, планировалась еще осенью 2024 года.

Кириллов и его помощник погибли при взрыве, который произошел 17 декабря 2024 года возле дома на Рязанском проспекте в Москве. По факту случившегося было возбуждено дело по статьям о теракте, убийстве и незаконном обороте взрывчатых веществ.

Главным фигурантом дела стал 29-летний Ахмаджон Курбонов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Во время допроса он рассказал, что его завербовали украинские спецслужбы, по заданию которых он собрал взрывное устройство и установил его в самокате, оставленном возле подъезда Кириллова. Спустя время злоумышленник привел взрывчатку в действие.

Также обвиняемыми по делу проходят Рамазан Падиев и Батухан Точиев (оба внесены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). По версии следствия, они арендовали для Курбонова комнату в подмосковном хостеле, где тот должен был скрыться.

Кроме того, следователи предъявили украинцу Андрею Гедзику (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) обвинение в участии в террористическом сообществе, совершении теракта, контрабанде взрывных устройств, незаконном приобретении, хранении, перевозке, ношении взрывных устройств. Мужчина был объявлен в розыск.

8 октября Следственный комитет России завершил расследование теракта. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу.