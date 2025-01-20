Отец фигуранта дела об убийстве Кириллова Падиев заявил, что не общался с сыном 10 лет

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Отец Рамазана Падиева, которого арестовали по делу об убийстве начальника войск РХБЗ ВС России генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, рассказал РИА Новости, что не общался с сыном около 10 лет.

Бекхан Падиев живет со своей второй женой в двухэтажном частном доме с незавершенной отделкой нижнего этажа на окраине селения Яндаре в Назрановском районе Ингушетии. Сам Рамазан в этом доме никогда не жил.

По словам Бекхана, сын почти всю жизнь прожил в Карабулаке со своей матерью и еще тремя детьми. Связь с ними не поддерживается после того, как Падиев женился во второй раз.

Отец Рамазана раньше работал водителем, однако сейчас находится на пенсии из-за того, что, с его слов, страдает болезнью Паркинсона.

Утром 17 декабря 2024 года около жилого дома на Рязанском проспекте в Москве в результате взрыва погибли Кириллов и его помощник. СК РФ возбудил уголовное дело.

Подозреваемого – 29-летнего Ахмаджона Курбонова – задержали 18 декабря. В ходе допроса он сказал, что его завербовали украинские спецслужбы. Он будет находиться под стражей до 17 февраля.

Фигурантами дела стали также Рамазан Падиев и Батухан Точиев. По версии следствия, они арендовали для Курбонова комнату в подмосковном хостеле, где исполнитель преступления должен был укрыться после совершения теракта. Мужчины арестованы до 17 февраля.