СК завершил расследование убийства генерала Кириллова

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Следственный комитет России завершил расследование теракта, в результате которого погиб генерал-лейтенант Игорь Кириллов, сообщила пресс-служба ведомства со ссылкой на официального представителя СК Светлану Петренко.

Ахмаджону Курбонову, Роберту Сафаряну, Батухану Точиеву и Рамазану Падиеву (они внесены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в зависимости от роли в совершении преступления предъявлены обвинения в участии в террористическом сообществе, совершении теракта организованной группой, незаконном обороте взрывчатых веществ и взрывных устройств, прохождении обучения для террористической деятельности.

Следователи установили, что преступление тщательно и долго готовилось на территории Украины. Осенью 2024 года организаторы спланировали переправку из Польши в Россию компонентов для самодельного взрывного устройства (СВУ), замаскированных под бытовые предметы.

Доставку получил Сафарян, который хранил предметы по месту жительства. После поступления указаний кураторов он передал их исполнителю теракта Курбонову. Тот под контролем организаторов собрал взрывное устройство, снарядил его поражающими элементами и закрепил на электросамокат, который оставил около подъезда дома, где жил Кириллов.

После выхода офицера на улицу Курбонов дистанционно привел СВУ в действие, после чего попытался скрыться на конспиративной квартире, заранее найденной и оплаченной для него Точиевым и Падиевым.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу.

"Расследование в отношении объявленных в международный розыск и заочно арестованных соучастников преступления, в том числе гражданина Украины, проживающего на территории стран Евросоюза, а также иных причастных лиц, продолжается", – добавили в СК.

Взрыв у жилого дома на Рязанском проспекте в Москве, в результате которого погибли Кириллов и его помощник Илья Поликарпов, произошел 17 декабря 2024 года.

Вскоре был задержан Курбонов, который рассказал, что его завербовали украинские спецслужбы. За исполнение теракта ему пообещали выплатить 100 тысяч долларов и обеспечить переезд в одну из европейских стран.

Позже фигурантами уголовного дела стали Сафарян, Падиев, Точиев, а также украинец Андрей Гедзик (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Последний объявлен в розыск.