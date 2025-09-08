СК признал 11 человек потерпевшими по делу о теракте, в котором погиб генерал Кириллов

Фото: sledcom.ru

Следователи признали 11 человек потерпевшими по делу о теракте, в результате которого погиб начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. Это следует из материалов, которые оказались в распоряжении РИА Новости.

Кроме того, сотрудники СК допросили 7 свидетелей по данному делу, а также провели два осмотра предметов и документов. Помимо этого, в июле судебные эксперты организовали 12 оценочных экспертиз.

В материалах дела также указано, что следственные и процессуальные действия по делу о теракте проводились на территории нескольких регионов РФ. К настоящему моменту расследование завершено, участники знакомятся с материалами дела.

Кириллов и его помощник погибли при взрыве, который произошел 17 декабря 2024 года возле дома на Рязанском проспекте в Москве. По факту случившегося было возбуждено дело по статьям о теракте, убийстве и незаконном обороте взрывчатых веществ.

Главным фигурантом дела стал 29-летний Ахмаджон Курбонов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Во время допроса он рассказал, что его завербовали украинские спецслужбы, по заданию которых он собрал взрывное устройство и установил его в самокате, оставленном возле подъезда Кириллова. Спустя время злоумышленник привел взрывчатку в действие.

Также обвиняемыми по делу проходят Рамазан Падиев и Батухан Точиев (внесены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). По версии следствия, они арендовали для Курбонова комнату в подмосковном хостеле, где тот должен был скрыться.