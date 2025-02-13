Суд продлил арест исполнителю теракта, в котором погиб генерал-лейтенант Кириллов

Фото: ТАСС/Софья Сандурская (Ахмаджон Курбонов внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга)

Басманный суд Москвы продлил арест исполнителю теракта, в котором погиб начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил России (ВС РФ) генерал-лейтенант Игорь Кириллов, передает РИА Новости.

"Суд постановил удовлетворить ходатайство следователя, продлить меру пресечения в виде содержания под стражей", – огласила решение судья Евгения Козлова.

Арест Ахмаджона Курбонова (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) продлен до 17 мая.

Кроме того, суд удовлетворил аналогичные ходатайства в отношении других фигурантов уголовного дела. Рамазан Падиев и Батухан Точиев (внесены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) останутся под стражей до 17 мая. Свою вину злоумышленники не признали.

Кириллов и его помощник погибли 17 декабря 2024 года в результате взрыва около жилого дома на Рязанском проспекте в Москве. СКР возбудил уголовное дело.

Главным фигурантом дела является 29-летний Курбонов. В ходе допроса он указал, что его завербовали украинские спецслужбы. По их заданию он собрал бомбу и разместил ее возле подъезда Кириллова, а затем нажал на кнопку.

Другими фигурантами дела стали Падиев и Точиев. По версии следствия, они арендовали для Курбонова комнату в подмосковном хостеле, где исполнитель преступления должен был укрыться.

