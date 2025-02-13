13 февраля, 16:54Происшествия
Суд продлил арест исполнителю теракта, в котором погиб генерал-лейтенант Кириллов
Фото: ТАСС/Софья Сандурская (Ахмаджон Курбонов внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга)
Басманный суд Москвы продлил арест исполнителю теракта, в котором погиб начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил России (ВС РФ) генерал-лейтенант Игорь Кириллов, передает РИА Новости.
"Суд постановил удовлетворить ходатайство следователя, продлить меру пресечения в виде содержания под стражей", – огласила решение судья Евгения Козлова.
Арест Ахмаджона Курбонова (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) продлен до 17 мая.
Кроме того, суд удовлетворил аналогичные ходатайства в отношении других фигурантов уголовного дела. Рамазан Падиев и Батухан Точиев (внесены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) останутся под стражей до 17 мая. Свою вину злоумышленники не признали.
Кириллов и его помощник погибли 17 декабря 2024 года в результате взрыва около жилого дома на Рязанском проспекте в Москве. СКР возбудил уголовное дело.
Главным фигурантом дела является 29-летний Курбонов. В ходе допроса он указал, что его завербовали украинские спецслужбы. По их заданию он собрал бомбу и разместил ее возле подъезда Кириллова, а затем нажал на кнопку.
Другими фигурантами дела стали Падиев и Точиев. По версии следствия, они арендовали для Курбонова комнату в подмосковном хостеле, где исполнитель преступления должен был укрыться.
Суд арестовал еще двух фигурантов дела об убийстве генерала Кириллова