Оправдавший убийство генерала Кириллова приговорен к 8 годам лишения свободы

Фото: vkvideo.ru/@nakgov

Военный суд назначил 36-летнему россиянину Евгению Шульге наказание в виде 8 лет лишения свободы за оправдание теракта против начальника войск радиационной, химической и биологической защиты генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, а также других терактов спецслужб Украины. Об этом сообщает RT со ссылкой на заявление Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ.

"Вторым Западным окружным военным судом вынесен обвинительный приговор гражданину России Шульге Евгению Геннадьевичу 1989 года рождения, признанному виновным в оправдании терроризма и призывах к осуществлению экстремистской деятельности", – указывается в заявлении.

По данным центра, восьмилетний срок за материалы, распространенные в Telegram, мужчина будет отбывать в исправительной колонии общего режима.

Обвиняемого судили по части 2 статьи 205.2 ("Публичное оправдание терроризма") и части 2 статьи 280 ("Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности") УК России.

Речь идет о взрыве у жилого дома на Рязанском проспекте в Москве, который произошел 17 декабря 2024 года. В результате погибли начальник войск РХБЗ и его помощник Илья Поликарпов. Взрывное устройство было спрятано в электросамокате рядом с подъездом дома. Следователи возбудили уголовное дело.

Подозреваемого в совершении теракта, 29-летнего гражданина Узбекистана Ахмаджона Курбонова (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), задержали 18 декабря. Во время допроса он рассказал, что был завербован украинскими спецслужбами, по заданию которых приехал в Москву и установил бомбу.

За выполнение преступления злоумышленнику обещали выплатить 100 тысяч долларов и обеспечить переезд в одну из стран Европы.

Также по делу проходят еще два обвиняемых – Рамазан Падиев и Батухан Точиев (внесены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Как считает следствие, они арендовали для Курбонова комнату в хостеле Подмосковья, где он должен был скрываться после совершения преступления.