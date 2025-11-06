Агенты СБУ планировали посещать суд по убийству генерала Кириллова для подготовки терактов

Фото: ТАСС/Мяйле Архангельская

Агенты СБУ хотели посещать процесс по делу об убийстве генерал-лейтенанта Игоря Кириллова для подготовки новых терактов, сообщает ТАСС со ссылкой на письмо МВД, поступившее в адрес суда.

В тексте письма говорится, что несогласные с СВО лица при поддержке СБУ планировали посещать судебные заседания, чтобы узнать ценные сведения о ходе разбирательства и затем негативно освещать детали процесса в подконтрольных сетевых ресурсах, а также призывать к преступлениям против состава суда.

Также агенты СБУ планировали получить информацию об объеме установленных по делу обстоятельств для использования в подготовке новых террористических актов.

Кириллов и его помощник Илья Поликарпов погибли в результате взрыва у жилого дома на Рязанском проспекте в Москве, произошедшего 17 декабря 2024 года.

Фигурантами дела стали Ахмаджон Курбонов, Роберт Сафарян, Батухан Точиев и Рамазан Падиев, а также украинец Андрей Гедзик (все они внесены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Последний объявлен в розыск.

Следователи выяснили, что преступление тщательно и долго готовилось на территории Украины. Осенью 2024 года организаторы спланировали переправку из Польши в Россию компонентов для самодельного взрывного устройства, замаскированных под бытовые предметы.

По версии следствия, Сафарян получил доставленные предметы, а потом передал их исполнителю теракта Курбонову. Именно он привел взрывчатку в действие, а затем скрылся на конспиративной квартире, найденной и оплаченной для него Точиевым и Падиевым.

