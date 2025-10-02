Фото: телеграм-канал "Подмосковная полиция"

Женщину убило слетевшим с грузовика колесом в Подмосковье, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД РФ.

Инцидент произошел 1 октября на 19-м километре автодороги М-8. Предварительно, у грузового автомобиля, за рулем которого находился 50-летний водитель, в процессе движения из-за технической неисправности произошло отсоединение задних левых колес.

Одно из них продолжило двигаться по инерции и налетело на 32-летнюю женщину, которая стояла на остановке в Мытищах. Она погибла на месте происшествия.

Ранее в Приморском крае погибла 10-летняя девочка, выпав из кузова автомобиля, который не был оборудован местами для сидения. Автомобилист допустил грубое нарушение правил дорожного движения, из-за чего ребенок выпал на дорогу и погиб на месте.

