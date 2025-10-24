Семь человек пострадали в ДТП с участием автобуса в Ленобласти

Фото: телеграм-канал "Mash на Мойке"

Семь человек пострадали в ДТП, которое произошло на трассе в Ломоносовском районе Ленинградской области. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по региону.

По данным ведомства, столкнулись автомобиль "Газель" и пассажирский автобус. В результате травмы разной степени тяжести получили 7 пассажиров, которые находились в последнем транспортном средстве.

На месте аварии работают сотрудники ГАИ и экстренные службы. По факту произошедшего организована проверка.

Ранее машина врезалась в автобус маршрута № 957 на Поречной улице в Москве. По предварительным данным, автомобилист не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с общественным транспортом.

В результате аварии никто из пассажиров автобуса не пострадал. В ГУП "Мосгортранс" напомнили водителям о важности соблюдения ПДД.