Мужчина на инвалидной коляске погиб под колесами двух авто в Москве

Фото: телеграм-канал "Москва М125"

Мужчина на инвалидной коляске погиб под колесами двух автомобилей на севере Москвы. Об этом сообщает столичная Госавтоинспекция в своем телеграм-канале.

ДТП произошло на Ленинградском проспекте в районе дома 1.

По предварительным данным, водитель Peugeot совершил наезд на мужчину, который двигался в инвалидном кресле по проезжей части. После удара мужчину отбросило на полосу встречного движения, где он попал под колеса автомобиля Toyota.

В настоящий момент на месте ЧП работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Движение в этом районе затруднено.

Ранее водитель автомобиля Mercedes насмерть сбил мужчину на Афанасовском шоссе. Он наехал на пешехода, когда тот переходил дорогу в неположенном месте.

До этого водитель BMW насмерть сбил 8-летнего ребенка на Винницкой улице. Мальчик перебегал проезжую часть по пешеходному переходу. На место ДТП прибыли врачи, ребенок умер в машине скорой помощи.