07 ноября, 08:34Происшествия
Мужчина на инвалидной коляске погиб под колесами двух авто в Москве
Фото: телеграм-канал "Москва М125"
Мужчина на инвалидной коляске погиб под колесами двух автомобилей на севере Москвы. Об этом сообщает столичная Госавтоинспекция в своем телеграм-канале.
ДТП произошло на Ленинградском проспекте в районе дома 1.
По предварительным данным, водитель Peugeot совершил наезд на мужчину, который двигался в инвалидном кресле по проезжей части. После удара мужчину отбросило на полосу встречного движения, где он попал под колеса автомобиля Toyota.
В настоящий момент на месте ЧП работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Движение в этом районе затруднено.
Ранее водитель автомобиля Mercedes насмерть сбил мужчину на Афанасовском шоссе. Он наехал на пешехода, когда тот переходил дорогу в неположенном месте.
До этого водитель BMW насмерть сбил 8-летнего ребенка на Винницкой улице. Мальчик перебегал проезжую часть по пешеходному переходу. На место ДТП прибыли врачи, ребенок умер в машине скорой помощи.
Новости регионов: автомобиль BMW протаранил полицейских и трамвай в Санкт-Петербурге