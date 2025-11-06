ДТП с несколькими авто произошло на Калужском шоссе

Авария с участием нескольких автомобилей произошла на 44-м километре Калужского шоссе. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

К работе на месте происшествия были привлечены сотрудники оперативных служб города. Им предстоит выяснить обстоятельства происшествия и уточнить информацию о возможных пострадавших.

ДТП повлияло на транспортный поток, в связи с чем движение там затруднено. Транспортное ведомство призвало водителей искать альтернативные маршруты.

По данным из соцсетей, авария произошла рядом с селом Красная Пахра. В ДТП попали 5 легковушек и "Газель".

