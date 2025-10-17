40 автомобилей попали в ДТП в районе Президентского моста в Ульяновске

Фото: телеграм-канал "Треш Ульяновск"

15 ДТП с участием 40 автомобилей произошло в районе Президентского моста в Ульяновске утром 17 октября, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

МВД уточнило, что 5 аварий с участием 14 машин зафиксировано на самом мосту, еще 10 ДТП с участием 26 авто произошли при подъезде к мосту со стороны Заволжского района Ульяновска.

"По предварительным данным, во всех происшествиях пострадавших нет", – добавили в ведомстве.

В МВД напомнили водителям о важности смены летней резины на зимнюю в условиях заморозков и выпадения осадков. По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни в Ульяновской области ожидается понижение температуры и местами дождь, из-за чего на дорогах не исключена гололедица.

Ранее ДТП с участием 12 машин произошло на пересечении Уфимского шоссе и улицы Новоженова в Уфе. Уточнялось, что большегруз Shacman столкнулся с 11 машинами из-за отказа тормозов.

В результате погибли два человека, которые находились внутри одной из легковых машин. Еще шестеро получили травмы, один из них находится в реанимации в тяжелом состоянии. По данному факту возбудили уголовное дело.

