В Уфе большегруз столкнулся с 11 машинами

Фото: телеграм-канал "Новости Уфы и Республики Башкортостан | Уфа"

Большегруз Shacman столкнулся с 11 машинами в Уфе. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на публикацию главного госинспектора безопасности дорожного движения Башкирии Владимира Севастьянова в телеграм-канале.

ДТП произошло на пересечении улицы Новоженово и Уфимского шоссе. По предварительным данным, у фуры во время движения перестала работать тормозная система.

В результате аварии два человека, которые находились в одной из машин, погибли на месте происшествия. Сведения по пострадавшим выясняются.

На месте ДТП находятся сотрудники МЧС России, медработники и эксперты главного следственного управления МВД по республике.

Ранее спасатели деблокировали водителя, пострадавшего в ДТП в районе подмосковного поселка Свердловского. Авария произошла в городском округе Лосино-Петровский. Там столкнулись две машины – Nissan Qashqai и ВАЗ-2112.

Очевидцы ДТП сообщили, что водитель ВАЗ-2112 оказался зажат в поврежденном салоне автомобиля. На место прибыли работники 296-й пожарно-спасательной части "Мособлпожспас" и с помощью спецоборудования деблокировали мужчину. Ему была оказана первая помощь, после чего пострадавший был передан медикам.

