Восемь человек погибли по вине пьяного водителя в Китае

Нетрезвый водитель сбил группу людей на электрических велосипедах в городе Ляочэн китайской провинции Шаньдун. Об этом сообщила пресс-служба местной полиции.

Уточняется, что 37-летний мужчина находился за рулем легкового автомобиля в состоянии алкогольного опьянения.

В результате ДТП один человек погиб на месте, семеро скончались в больнице, состояние еще четырех пострадавших оценивается медиками как стабильное.

По итогам освидетельствования в крови водителя было зафиксировано 195 миллиграммов алкоголя на 100 миллилитров. По факту произошедшего проводится дополнительное расследование.

Ранее 34-летний водитель без прав наехал на женщину с трехмесячным ребенком в Красноярском крае. Установлено, что мужчина за рулем Honda Fit не справился с управлением. Также освидетельствование показало, что в момент аварии водитель был пьян – показания прибора составили 0,40 миллиграмма на литр.