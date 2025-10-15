Фото: телеграм-канал "Прокуратура Республики Башкортостан"

Уголовное дело возбуждено после ДТП с участием 12 машин в Уфе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Башкирии.

Дело заведено против водителя грузовика 1998 года рождения по статье о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.

Следователи уже назначили необходимые экспертизы. В настоящее время они проводят мероприятия, которые позволят выяснить все обстоятельства аварии.

ДТП произошло утром 15 октября на пересечении Уфимского шоссе и улицы Новоженова. По данным главного госинспектора безопасности дорожного движения Башкирии Владимира Севастьянова, большегруз Shacman столкнулся с 11 машинами в Уфе из-за отказа тормозов.

В результате аварии два человека, которые находились в одной из машин, погибли на месте происшествия. Еще шесть человек получили травмы. Состояние одного из пострадавших оценивается как тяжелое. Он находится в реанимации.

