Уголовное дело возбуждено после ДТП с участием 12 машин в Уфе
Фото: телеграм-канал "Прокуратура Республики Башкортостан"
Уголовное дело возбуждено после ДТП с участием 12 машин в Уфе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Башкирии.
Дело заведено против водителя грузовика 1998 года рождения по статье о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.
Следователи уже назначили необходимые экспертизы. В настоящее время они проводят мероприятия, которые позволят выяснить все обстоятельства аварии.
ДТП произошло утром 15 октября на пересечении Уфимского шоссе и улицы Новоженова. По данным главного госинспектора безопасности дорожного движения Башкирии Владимира Севастьянова, большегруз Shacman столкнулся с 11 машинами в Уфе из-за отказа тормозов.
В результате аварии два человека, которые находились в одной из машин, погибли на месте происшествия. Еще шесть человек получили травмы. Состояние одного из пострадавших оценивается как тяжелое. Он находится в реанимации.
