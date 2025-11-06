Шесть человек госпитализированы после ДТП с маршруткой и автобусом в Москве

Фото: телеграм-канал "Москва М125"

Шесть пассажиров маршрутки доставлены в больницы после ДТП с автобусом на севере Москвы. Об этом сообщает пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

Авария случилась 6 ноября в 08:40 на Ленинградском шоссе, возле дома № 71. По данным ведомства, маршрутка "Газель" врезалась в автобус, который стоял на остановке. Сейчас всем пострадавшим оказывается необходимая медпомощь.

В настоящее время на месте происшествия задействованы экстренные службы и сотрудники ГАИ, которые выясняют обстоятельства ДТП и принимают меры по ликвидации последствий аварии.

Ранее водитель и пассажир погибли в результате ДТП в Ростовской области. Авария случилась вечером 3 ноября на 191-м километре трассы Волгодонск – Ростов-на-Дону.

По данным региональной Госавтоинспекции, водитель Hyundai Solaris не справился с управлением и столкнулся с машиной Kia Sportage, в результате чего последнее транспортное средство столкнулось с автомобилем Toyota Corolla. В микроавтобусе находились 19 пассажиров, из них 17 – члены детской хоккейной команды.

Шесть несовершеннолетних обратились в больницы после ДТП. Всем им была оказана необходимая помощь. Поврежденные машины помещены на спецстоянку для проведения необходимых экспертиз.