Фото: телеграм-канал "Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России"

Уголовное дело возбуждено после столкновения автобуса с поездом в Хабаровске, сообщает пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

В ведомстве отметили, что хабаровским следственным отделом возбуждено дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью".

Пассажирский автобус столкнулся с грузовым поездом в районе Ореховой Сопки в Хабаровске 5 ноября. Авария произошла на железнодорожном переезде в районе улицы Кола Бельды. Было установлено, что водитель автобуса проехал на запрещающий сигнал светофора, что и стало причиной аварии. При этом схода подвижного состава после случившегося не произошло.

В автобусе также находились три пассажира. Пострадали четыре человека, в том числе ребенок. По данным краевого Минздрава, состояние одной из пострадавших оценивается как тяжелое. Ей проводят операцию.

