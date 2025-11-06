Одна из пострадавших в ДТП с поездом в Хабаровске находится в тяжелом состоянии

Фото: телеграм-канал "МЧС Хабаровского края"

Состояние одной из пострадавших в ДТП с поездом в Хабаровске оценивается как тяжелое. Об этом сообщает пресс-служба краевого Минздрава.

В настоящее время женщине делают операцию. Как заявил министр здравоохранения Станислав Мальцев, жизни и здоровью иных пострадавших ничего не угрожает. В медучреждениях им оказывают необходимую помощь, объем и качество которой проконтролирует глава ведомства.

Пассажирский автобус столкнулся с грузовым поездом в районе Ореховой Сопки в Хабаровске 6 ноября. ДТП произошло на железнодорожном переезде в районе улицы Кола Бельды. Выяснилось, что водитель автобуса проехал на запрещающий сигнал светофора, что и стало причиной аварии.

Помимо водителя, в автобусе было три пассажира. В результате пострадали четыре человека, в том числе один ребенок. Всех госпитализировали. Локомотивная бригада за медпомощью не обращалась. Всего на месте было задействовано 14 бригад скорой помощи.

В Дальневосточной железной дороге сообщили, что схода подвижного состава после случившегося не произошло. Кроме того, авария не повлияла на движение пассажирских поездов. Прокуратура и СК начали проверку по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

