06 ноября, 05:22

Происшествия

Движение затруднено на Северо-Восточной хорде в Москве из-за ДТП

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

ДТП произошло на Северо-Восточной хорде (СВХ), в районе улицы Лосиноостровской, сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

На место уже прибыли оперативные службы Москвы, которые устанавливают обстоятельства произошедшего и информацию о пострадавших.

В связи с аварией перекрыт съезд с СВХ на улицу Лосиноостровскую. Водителей призвали заранее выбирать пути объезда.

Вечером 5 ноября несколько автомобилей столкнулись на Ленинском проспекте в Москве, в районе дома 103. Движение в районе ДТП также было временно затруднено.

Ранее грузовик сбил 10-летнего мальчика в Зеленограде. Ребенок двигался на самокате по пешеходному переходу, но его сбил грузовой автомобиль, который поворачивал с Центрального проспекта, не убедившись в безопасности маневра.

Грузовик врезался в автодом на юге Москвы

