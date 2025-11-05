Форма поиска по сайту

05 ноября, 20:11

Происшествия

Несколько машин столкнулись на Ленинском проспекте

Фото: depositphotos/svedoliver

Несколько автомобилей столкнулись на Ленинском проспекте в районе дома 103 в Москве, сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

На месте ДТП работают оперативные службы, обстоятельства случившегося и информация о пострадавших выясняются. Движение в районе аварии затруднено, ведомство призвало водителей выбирать альтернативные маршруты.

Ранее легковушка въехала в частный дом в подмосковном Волоколамске. ДТП произошло на 15-м километре трассы Суворово – Волоколамск – Руза. По предварительным данным, водитель съехал в кювет, после чего машина протаранила стену здания.

В результате аварии пострадал человек, находившийся в доме. С различными травмами его госпитализировали.

Грузовик врезался в автодом на юге Москвы

