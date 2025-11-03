Два человека пострадали в ДТП с тремя авто в Москве

Фото: телеграм-канал "Осторожно, Москва"

Два человека пострадали из-за ДТП с участием нескольких автомобилей на юге столицы. Об этом сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.

Дорожное происшествие произошло в районе дома № 178А на Варшавском шоссе. Из-за этого движение в сторону Подмосковья затруднено, автомобилистов попросили искать иные пути для объезда.

"На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются", – добавили в Дептрансе.

Ранее легковой автомобиль врезался в бетонный блок на 1-м километре внешней стороны МКАД. По предварительным данным, водитель FIAT потерял управление и столкнулся с объектом. В результате пассажир автомобиля погиб, а водитель доставлен в медицинское учреждение с различными травмами.

