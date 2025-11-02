График работы соцучреждений Москвы изменится 2–4 ноября

02 ноября, 22:23

Два человека погибли и шесть пострадали в ДТП в Дагестане

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Два человека погибли и еще шесть были госпитализированы с травмами различной степени тяжести в результате ДТП в Кайтагском районе Дагестана, сообщает ГУ МЧС России по республике.

По информации ведомства, авария произошла около населенного пункта Газия, где столкнулись два легковых автомобиля. В числе пострадавших – трое детей.

Как сообщает пресс-служба МВД Дагестана, 37-летний водитель "Лады Гранты" выехал на полосу встречного движения на автодороге "Маджалис-Шилаги-Варсид" и столкнулся с Hyundai Solaris. Уточняется, что погибшие – водитель "Лады" и его 64-летняя пассажирка.

Ранее в Рязани водитель легковушки насмерть сбил 11-летнего ребенка. По данным Госавтоинспекции, водитель не смог справиться с управлением и сбил мальчика, который передвигался по пешеходной дороге.

