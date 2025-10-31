Форма поиска по сайту

31 октября, 12:47

Происшествия

Второе уголовное дело возбуждено после массового ДТП на мосту в Туле

Фото: телеграм-канал "СУ СК России по Тульской области"

Второе уголовное дело возбуждено в Туле по факту массового ДТП. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Новое производство начато по статье о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц.

Авария с участием трамвая, двух маршруток и двух машин произошла утром 31 октября. В результате ЧП погибли 4 человека.

Еще 21 оказался пострадавшим. Состояние 5 из них врачи оценивают как тяжелое.

Первое дело было заведено по статье об оказании небезопасных услуг. Предварительной причиной ДТП назван сход трамвая с рельсов из-за дефекта полотна, из-за чего общественный транспорт вылетел на встречную полосу, где и столкнулся с другими участниками аварии.

Новости регионов: авария с трамваем произошла в Туле

