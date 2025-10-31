Пять пострадавших в массовом ДТП в Туле находятся в тяжелом состоянии

Фото: телеграм-канал "Тула с огоньком"

Пять человек, пострадавших в результате ДТП с участием трамвая и маршруток в Туле, находятся в тяжелом состоянии, рассказал министр здравоохранения региона Сергей Мухин.

По его словам, другие пострадавшие в настоящий момент в процессе обследования, диагностики и лечения.

Авария произошла утром 31 октября на Пролетарском мосту. Столкнулись трамвай, две маршрутки и два легковых автомобиля. В результате погибли 4 человека.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. В настоящий момент известно о 20 пострадавших. Губернатор региона Дмитрий Миляев отметил, что среди погибших и получивших ранения нет детей.

Оперативные службы, представители правительства Тульской области и администрации города продолжают находиться на месте аварии.

