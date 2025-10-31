Уголовное дело возбудили по факту ДТП с трамваем и микроавтобусами в Туле

Фото: телеграм-канал "Тула с огоньком"

Следователи возбудили уголовное дело по факту аварии с участием трамвая и маршруток в Туле, в которой погибли 4 человека и 19 пострадали, сообщает пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

В ведомстве отметили, что на место происшествия выехали следователи. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Авария произошла утром 31 октября на Пролетарском мосту. Предварительно установлено, что трамвай столкнулся с двумя маршрутками и двумя машинами. На месте задействованы экстренные службы и сотрудники ГАИ.

