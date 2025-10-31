Четыре человека погибли в ДТП с трамваем и микроавтобусами в Туле

Фото: телеграм-канал "Тула с огоньком"

4 человека погибли и еще 19 пострадали в результате ДТП с участием трамвая и маршруток в Туле. Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

Авария произошла утром 31 октября на Пролетарском мосту. По данным ведомства, трамвай столкнулся с двумя маршрутками и двумя машинами. На месте задействованы экстренные службы и сотрудники ГАИ, которые выясняют обстоятельства ДТП.

Ранее крупное ДТП произошло из-за гололеда на дороге в микрорайоне Березовый в Иркутске. По данным регионального МВД России, столкнулись не менее 8 автомобилей. Никто не пострадал. Прокуратура по факту случившегося начала проверку об исполнении закона о безопасности дорожного движения.

До этого 15-летний подросток, управляя автомобилем Lada Largus, перепутал педаль тормоза с газом и врезался в дерево в центре Москвы. В результате ЧП пострадали 12-летний мальчик и 15-летняя девочка, находившиеся в салоне машины в качестве пассажиров. Они госпитализированы.

