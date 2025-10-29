Форма поиска по сайту

29 октября, 05:59

Происшествия

Массовое ДТП произошло под Иркутском из-за гололеда

Фото: телеграм-канал "ДТП 38RUS"

Крупное ДТП произошло из-за гололеда на дороге в микрорайоне Березовый города Иркутска. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

По предварительной информации, столкнулись не менее 8 автомобилей. Никто не пострадал. Движение в районе аварии затруднено.

Прокуратура по факту ДТП начала проверку об исполнении законодательства о безопасности дорожного движения.

Ранее несколько автомобилей столкнулись на внешней стороне 63-го километра МКАД перед съездом № 62. По информации Дептранса Москвы, один из автомобилей опрокинулся после столкновения.

