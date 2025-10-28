Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Мужчина-пешеход погиб в ДТП на северо-востоке Москвы, сообщили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.

По предварительной информации, авария произошла на улице Широкой в районе дома 16. Водитель электробуса совершил наезд на мужчину, который переходил проезжую часть в неустановленном для перехода месте.

Пешеход скончался на месте от полученных травм. В настоящий момент по всех обстоятельствах происшествия разбираются сотрудники следственно-оперативной группы и Госавтоинспекции.

Ранее в Уганде в результате аварии с участием автобусов и автомобилей погибли 63 человека. Столкновение произошло на трассе между столицей страны Кампалой и городом Гулу. Установлено, что водитель одного из автобусов хотел обогнать грузовик, а встречный общественный транспорт обгонял внедорожник, из-за чего произошло лобовое столкновение автобусов.

