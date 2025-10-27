Фото: depositphotos/svedoliver

Несколько машин столкнулись на внешней стороне 63-го километра МКАД перед съездом № 62. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Один из автомобилей опрокинулся после столкновения. В настоящее время на месте задействованы оперативные службы города. Им предстоит выяснить обстоятельства ДТП и сведения о пострадавших.

Департамент транспорта Москвы предупредил, что движение в районе аварии затруднено на 1 километр. Водителей попросили выбирать альтернативные маршруты.

Ранее автомобиль въехал в остановку общественного транспорта, которая расположена на Оснабрюкской улице в Твери. По данным регионального МВД России, перед этим водитель машины Opel выехал на встречную полосу.

В результате ДТП пострадали 4 человека, в том числе 7-летний ребенок. Они госпитализированы. В региональной прокуратуре уточнили, что автомобилист превысил скорость и не справился с управлением.

