ДТП с электровелосипедом и электробусом произошло в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Авария с электровелосипедом и электробусом произошла на юго-западе Москвы. Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе ГУП "Мосгортранс".

ДТП произошло утром 30 октября на улице Вавилова возле дома № 81. Как сообщили в организации, столкнулся электробус, который курсирует по маршруту № 993, и электровелосипед. По предварительным данным, причиной стало то, что водитель последнего транспортного средства не справился с управлением.

В результате случившегося в электробусе не было выявлено пострадавших. В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции выясняют причины аварии.

Ранее рейсовый автобус попал в ДТП на юге Красноярского края. Авария произошла на участке трассы Шушенское – Сизая. По предварительным данным, водитель не справился с управлением во время обгона.

Автобус съехал в кювет и перевернулся. За помощью после ДТП обратились восемь человек, в том числе двое детей.

