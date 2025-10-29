Форма поиска по сайту

29 октября, 17:59

Происшествия

Микроавтобус с детьми попал в ДТП на Ставрополье

Фото: телеграм-канал "Госавтоинспекция Ставрополья"

Автомобиль столкнулся с микроавтобусом, в котором находилось 18 детей, в Минераловодском округе Ставрополья. Об этом сообщила пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

"По предварительным данным, сегодня (29 октября. – Прим. ред.) примерно в 14:50 на 334-м километре федеральной автодороги "Кавказ" 40-летний водитель автомобиля "Лада Гранта" допустил наезд на тросовое ограждение, после чего произошло столкновение с пассажирским микроавтобусом "Мерседес", – утоняется в публикации.

В результате аварии водитель автомобиля скончался на месте, еще четверо детей были госпитализированы.

Как уточнило ведомство, автобус направлялся из села Крымгереевского Андроповского округа в сторону города Лермонтова.

Минераловодская межрайонная прокуратура организовала проверку по факту ДТП. В ходе нее планируется оценить исполнение законодательства о безопасности дорожного движения, о пассажирских перевозках, а также о защите прав несовершеннолетних.

Ранее рейсовый автобус попал в аварию на юге Красноярского края. Водитель не справился с управлением во время обгона на участке трассы Шушенское – Сизая. В результате транспортное средство съехало в кювет и перевернулось. За помощью после ДТП обратилось 8 человек, в том числе 2 детей.

Ребенок пострадал в ДТП возле станции метро "Крылатское"

