Автомобиль врезался в торговый центр в ТиНАО

Видео: Москва 24

Легковой автомобиль въехал в остекление торгового центра "Лайнер" в Новых Ватутинках. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию ТЦ.

Пострадавших в результате происшествия нет, однако из-за внедорожника были разбиты несколько витрин кулинарной лавки.

"На месте работают правоохранительные органы, разбираются в деле. После будем думать о восстановлении повреждений. Ущерб пока не оценили", – уточнили в торговом центре.

Ранее авария с электровелосипедом и электробусом произошла на юго-западе Москвы – на улице Вавилова возле дома 81. По предварительным данным, причиной ДТП стало то, что водитель электровелосипеда не справился с управлением.

Кроме того, в Симферополе произошла авария с большегрузом, который упал с моста возле железнодорожного вокзала и пробил полотно. В результате падения железнодорожные пути были обесточены, пострадал водитель фуры.