31 октября, 09:14Происшествия
Число пострадавших в массовом ДТП в Туле выросло до 20 человек
Фото: телеграм-канал "МЧС Тульской области"
Число пострадавших в результате ДТП с участием трамвая и маршруток в Туле выросло до 20 человек. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Дмитрий Миляев.
По его словам, всех пострадавших с травмами разной степени тяжести доставляют в больницы. Миляев уточнил, что детей среди погибших и раненых нет.
На месте работали 12 бригад скорой помощи. В настоящее время оперативные службы, представители правительства Тульской области и администрации города продолжают находиться на участке, где столкнулись транспортные средства.
Губернатор попросил граждан быть внимательнее на дорогах и соблюдать правила дорожного движения.
Авария произошла утром 31 октября на Пролетарском мосту. По данным региональной Госавтоинспекции, трамвай столкнулся с двумя маршрутками и двумя машинами.
В результате погибли 4 человека. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.