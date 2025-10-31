Число пострадавших в массовом ДТП в Туле выросло до 20 человек

Фото: телеграм-канал "МЧС Тульской области"

Число пострадавших в результате ДТП с участием трамвая и маршруток в Туле выросло до 20 человек. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Дмитрий Миляев.

По его словам, всех пострадавших с травмами разной степени тяжести доставляют в больницы. Миляев уточнил, что детей среди погибших и раненых нет.

На месте работали 12 бригад скорой помощи. В настоящее время оперативные службы, представители правительства Тульской области и администрации города продолжают находиться на участке, где столкнулись транспортные средства.

Губернатор попросил граждан быть внимательнее на дорогах и соблюдать правила дорожного движения.

Авария произошла утром 31 октября на Пролетарском мосту. По данным региональной Госавтоинспекции, трамвай столкнулся с двумя маршрутками и двумя машинами.

В результате погибли 4 человека. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

