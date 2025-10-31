ТАСС: причиной массового ДТП в Туле стал сошедший с рельсов трамвай

Фото: телеграм-канал "МЧС Тульской области"

Авария в Туле могла произойти из-за трамвая, который сошел с рельсов и вылетел на встречную полосу, где столкнулся с маршрутками. Об этом ТАСС рассказал источник в оперативных службах региона.

При этом выяснилось, что трамвай сошел с рельсов из-за дефекта полотна.

ДТП произошло утром 31 октября на Пролетарском мосту. В региональной Госавтоинспекции сообщили о столкновении трамвая с двумя маршрутками и двумя автомобилями.

В результате погибли 4 человека, еще 20 получили травмы разной степени тяжести. Детей среди погибших и раненых нет. Всех пострадавших доставили в больницы. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

