31 октября, 11:40

Происшествия

Число пострадавших в ДТП с трамваем и маршрутками в Туле выросло до 21

Фото: телеграм-канал "Тула с огоньком"

Число пострадавших в ДТП с трамваем и маршрутками в Туле выросло до 21 человека. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства, передает РИА Новости.

Власти уточнили, что среди тех, кто получил травмы, не было детей. В настоящее время всем пострадавшим оказывают необходимую медпомощь. Их состояние находится на контроле регионального Минздрава.

Авария произошла утром 31 октября на Пролетарском мосту. В ДТП попали трамвай, две маршрутки и две машины. В результате на месте ЧП погибли 4 человека.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Предварительно установлено, что причиной ДТП стал сход трамвая с рельсов из-за дефекта полотна. В результате транспортное средство вылетело на встречную полосу, где столкнулось с маршрутками.

