Момент смертельной аварии с трамваем в Туле попал на видео

Момент аварии с трамваем и двумя маршрутками в Туле попал на видео. Фрагмент опубликован в телеграм-канале "Только новости".

На записи видно, как вагон сходит с рельсов и оказывается на встречной полосе. Затем в него поочередно врезаются два маршрутных такси.

В разговоре с телеканалом "360" пассажир трамвая Дмитрий рассказал подробности случившегося. По его словам, он уехал на работу, когда произошла авария.

"Сидел в телефоне, все хорошо. В моменте мы подскакиваем, выбиваются стекла, все друг на друга валятся. <…> Сейчас вспоминаю, часов семь утра, еще солнце не взошло, супертемно. Везде кровь, разбитое стекло", – поделился мужчина.

Он заявил, он видел молодую девушку со сломанной рукой, на которой лежал, предположительно, мертвый мужчина.

"Подбежал к девушке, помог ей, аккуратно уложил мужчину на сиденье, чтобы вдруг не добить его. Девушке помог выбраться, начал кричать людям на улице: "Вызовите скорую", – сказал Дмитрий.

Спустя время на место прибыли врачи и спрашивали о состоянии пострадавших.

"Я отвечал, что все хорошо со мной, что меня не нужно ни в травмпункт, никуда. Всех увезли. Я ходил, переживал, много плакал, кричал, я не знаю, что я испытывал в тот момент. Мне сказали просто сесть. Там заправка была, мне дали воды", – добавил собеседник телеканала и уточнил, что после случившегося он вызвал такси и уехал домой.

ДТП произошло утром 31 октября на Пролетарском мосту. Там столкнулись трамвай, две маршрутки и две машины. По последним данным, на месте погибли 4 человека, пострадал 21. Среди них не было детей.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело об оказании небезопасных услуг. Предварительно, причиной ДТП стал сход трамвая с рельсов из-за дефекта полотна.