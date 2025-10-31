Пенсионерка въехала в остановку в Новосибирске

Фото: телеграм-канал "mvd_54"

Пенсионерка на автомобиле въехала в остановку общественного транспорта в Новосибирске, сообщила пресс-служба регионального главка МВД России.

Инцидент произошел 31 октября в Железнодорожном районе города. По предварительным данным, женщина 1949 года рождения выезжала с придомовой территории на машине Ravon Nexia. Перепутав педали газа и тормоза, она наехала на остановку, расположенную на Владимирской улице.

В результате аварии пострадали два ребенка и три женщины, все они госпитализированы. На месте ДТП работают сотрудники ГАИ для выяснения обстоятельств случившегося.

Ранее ДТП произошло в Твери. Там водитель Opel выехал на встречную полосу и врезался в остановку. Пострадали 4 человека, включая 7-летнего ребенка. Их доставили в больницу. Прокуратура взяла установление обстоятельств аварии под контроль.